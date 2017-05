CENTRODESTRA: MALAN, SALVINI COMPRENDA CHE SI VINCE UNITI

15 maggio 2017- 18:35

Roma, 15 mag. (AdnKronos) - "Salvini ha vinto le primarie ed è ancora il segretario della Lega. In pochi anni ha portato il suo partito dal 4 al 13% e per questo va rispettato e ammirato. Ha giustamente detto che solo vincendo si può cambiare l'Italia nel modo che gli elettori chiedono. Dunque, sembra d'accordo anche lui che è indispensabile un centrodestra unito, che punti senza esitazioni alla vittoria, per difendere gli italiani dal declino economico e dall'immigrazione selvaggia". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Lucio Malan.