CENTRODESTRA: MATTEOLI-QUAGLIARIELLO, PRIMA PROGRAMMI, MERCOLEDì FLAT TAX (2)

24 giugno 2017- 17:58

(AdnKronos) - Per Matteoli e Quagliariello la strada è dunque “partire da un confronto sulle proposte concrete: il fisco, la sicurezza di cui abbiamo discusso nel precedente appuntamento, ma anche l’Europa, l’immigrazione, i giovani, la famiglia, la sicurezza sismica, le specificità territoriali. Su tutto questo –concludono– le idee non mancano ed è dalle idee che bisogna ripartire per costruire una nuova e vincente unità”.