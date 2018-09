23 settembre 2018- 12:34 Centrodestra: Meloni, da rifondare, ora partito sovranista alleato Lega

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Il principale messaggio che parte da Atreju è un appello a tutti quelli che cercano una casa e una causa", un appello "a mettersi intorno al tavolo e a lavorare per costruire in Italia un grande movimento conservatore e sovranista che metta l'identità italiana, l'interesse nazionale e la difesa degli italiani al primo posto, che sia alleato e alleabile alla Lega ma che sia anche in grado di aprirsi ad esperienze diverse, a partire da quella che noi tradizionalmente rappresentiamo e che è quella della destra italiana". Così il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, conversando con i cronisti a margine di Atreju.