23 settembre 2018- 12:34 Centrodestra: Meloni, da rifondare, ora partito sovranista alleato Lega (2)

(AdnKronos) - Con Berlusconi e Salvini "finora governiamo insieme in molte regioni e in modo ottimo, non mi preoccupa certo questo. Poi a livello nazionale in futuro bisogna rifondare il centrodestra. Credo che il prossimo Parlamento europeo possa disegnare un'alleanza tra popolari e sovranisti, che è un'esperimento che abbiamo fatto soprattutto in Italia". Compito di Fdi, indica Meloni, "è aprirsi, insieme a personalità del centrodestra un po' disperse -penso a Nello Musumeci, Giovanni Toti per esempio- e dare vita a un contenitore più ampio, un grande partito conservatore, dei sovranisti in Italia, al centro la patria e l'interesse nazionale. Noi siamo orientati a lavorare per questo. Chiaramente avere un movimento molto forte da alleare alla Lega può aiutarci a ridare agli italiani un governo frutto di una campagna elettorale condotta insieme e non nato da accordo con persone distanti da te anni luce e fatto post elezioni", rimarca Meloni con un chiaro riferimento al M5S.