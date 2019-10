12 ottobre 2019- 16:37 Centrodestra: Meloni, 'di nuovo in piazza contro governo anti-italiano'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Pronti a scendere di nuovo in piazza contro il governo più anti-italiano della storia? Ci vediamo sabato prossimo in piazza San Giovanni (Roma) per una manifestazione di liberi cittadini!". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.