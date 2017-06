CENTRODESTRA: MELONI, LISTA UNICA DIFFICILE MA INEVITABILE CON ITALICUM

16 giugno 2017- 09:40

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "Anche io penso che non sia facile arrivare ad una lista unica e che sarebbe preferibile un cammino più graduale. Ma se la legge resta questa, possiamo davvero andare in ordine sparso consegnando la competizione agli altri?" Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista al 'Corriere della Sera'."Mettiamoci attorno a un tavolo -aggiunge- e troviamo una proposta comune per fare piccole ma sostanziali modifiche all’Italicum. Noi un’idea l’abbiamo: manteniamo la soglia al 40% per assegnare il premio di maggioranza che porta al 54%, ma inseriamone anche una al 37% che porti al 51%. Sarebbe un ulteriore incentivo alle coalizioni, assieme alla possibilità che il premio possa essere attribuito sia alla lista vincente che alle coalizioni. Scelgano i partiti come presentarsi".