14 ottobre 2018- 12:59 Centrodestra: Meloni, movimento sovranista e conservatore alleato con Lega

Milano, 14 ott. (AdnKronos) - "Il centrodestra continua a essere maggioritario in Italia ma è difficile pensare che in futuro vedremo l'alleanza come l'abbiamo conosciuta in passato. Con Fratelli d’Italia siamo impegnati nella costruzione di un grande movimento sovranista e conservatore, che possa allearsi alla Lega, liberare Salvini dalla morsa del Movimento 5 Stelle e riportare al governo nazionale un polo compatto fondato su una condivisione di valori". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a margine dell'iniziativa di Fdi "La nostra Destra al nuovo. Popoli e sovranismo. Giornate tricolori", al Teatro nuovo di Milano.