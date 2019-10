20 ottobre 2019- 15:54 Centrodestra: Meloni, 'popolo di patrioti che vuole interesse nazionale'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "E' un popolo di patrioti che vogliono vedere al governo qualcuno che sappia difendere l'interesse nazionale italiano". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre, riferendosi alla manifestazione di ieri a Piazza San Giovanni."Ormai -ha aggiunto- piazza San Giovanni la riempie la destra, una piazza che era di sinistra, per un periodo la riempivano i Cinquestelle , piazza San Giovanni è un termometro incredibile di come vanno le cose".