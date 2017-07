CENTRODESTRA: MORANI, IN STATO CONFUSIONALE DOPO RITORNO CASSANO

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - “Il ritorno ‘a casa’ di un altro figliol prodigo del centrodestra, Massimo Cassano, ha gettato il suo nuovo-vecchio partito, Forza Italia, in una crisi confusionale”. Lo sottolinea Alessia Morani, vicecapogruppo del Pd alla Camera. “Il capogruppo al Senato Romani gli dice che è bentornato, mentre Berlusconi pone un veto al ritorno di tutti gli ex. Cerchino di mettersi d’accordo -prosegue l'esponente Dem- perché altrimenti, oltre a dare un’immagine di cialtroneria e di improvvisazione, rischiano di mettere a nudo una spaccatura tale da far perdere Cassano per strada“.