14 ottobre 2018- 12:59 Centrodestra: Mugnai, Fi c'è, Toti decida cosa fare da grande

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - “C’è uno spazio enorme per il centrodestra, uno spazio che dobbiamo riprenderci perché ci appartiene e perché ce lo chiedono gli elettori che il 4 marzo hanno votato per noi, per quei valori liberali, riformisti, moderati ed europeisti che da sempre costituiscono il nostro Dna. Sbaglia chi dice che il centrodestra così come lo abbiamo conosciuto non esiste più. Basta volgere lo sguardo verso quei tanti Comuni e Regioni dove la coalizione governa insieme per capire che c’è e lavora bene. Negare ciò, significa aver ceduto alle logiche politiche del momento, che se non suffragate da una vera e profonda condivisione di valori rischiano di avere vita breve”. Lo afferma Stefano Mugnai, vicecapogruppo di Fi alla Camera. “Forza Italia -aggiunge- è forza fondante e imprescindibile di questo centrodestra, così come c’è in Parlamento con la sua opposizione ferma e chiara. C’è sul territorio, con l’impegno quotidiano di dirigenti e militanti. Forza Italia c’è, ma ha bisogno di uomini coraggiosi. E’ nelle difficoltà che serve lavorare pancia a terra, per ricostruire e ripartire. Per questo, Giovanni Toti decida cosa vuole fare da grande: se stare sull’uscio ed esercitarsi nella critica di maniera, oppure rimboccarsi le maniche, impegnarsi e lavorare per cambiare ciò che ritiene vada cambiato. Siamo aperti al suo contributo fattivo, meno alle sue critiche strumentali e regolari, ormai come un gong”.