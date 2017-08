CENTRODESTRA: NACCARATO, GAL NON COINVOLTA IN FEDERAZIONE LIBERTà

2 agosto 2017- 15:44

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - "A prescindere dal fatto che è la prima volta che vedo nascere un coordinamento fra gruppi parlamentari, addirittura con le sembianze di una federazione dove l'ultimo arrivato del Gruppo più piccolo si propone di avere il ruolo decisivo rispetto al Gruppo più grande, è bene prendere atto, per non alimentare confusione e far finta di nulla rispetto alle solite note furbizie, che il Gal con tutto ciò non c'entra granché". Lo afferma in una nota il senatore Paolo Naccarato. "Mi stupisco -aggiunge- che si consentano con superficialità tali manovre forse controproducenti, per di più inutili sul piano politico e numerico, anche se do volentieri atto a Gaetano Quagliariello di avere una fervida inventiva ed una incontenibile attività ideativa rivolta al futuro. Non so davvero se tutto ciò gli servirà. So invece che a settembre è molto più probabile che sorprese, delusioni, amarezze e novità di rilievo non mancheranno di certo".