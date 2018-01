CENTRODESTRA: PALMERI (EPI), PARISI è VALORE AGGIUNTO

13 gennaio 2018- 21:12

Milano, 13 gen. (AdnKronos) - "Stefano Parisi ha valore aggiunto politico ed è valore aggiunto elettorale: agisce e si comporta nel modo migliore per innovare il Paese e il centrodestra. Non ha espresso alcuna pretesa, non ha attaccato nessuno: ha posto questioni politiche e programmatiche e non certo personali, anzi rifiutando questo approccio". Lo ha detto Manfredi Palmeri, coordinatore di Milano e area metropolitana di Energie per l'Italia e consigliere comunale liberale a Milano.Parisi, continua Palmeri, "nn ha chiesto nulla per sé, ma ha chiesto se c'è attenzione o meno verso la definizione delle migliori risposte che un nuovo Governo deve dare presto e bene ai cittadini. E lo ha fatto in modo lineare, trasparente e pubblico, davanti gli italiani. Ha già offerto un valore aggiunto riconoscibile e riconosciuto, soprattutto in termini di programma e la questione è adesso solo quella del contesto migliore in cui poterlo rappresentare. Non si tratta di un attacco al centrodestra, ma l'esatto contrario".