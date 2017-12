CENTRODESTRA: PARISI, INVIATO IL NOSTRO PROGRAMMA A FI, LEGA E FDI

9 dicembre 2017- 17:40

Milano, 9 dic. (AdnKronos) - "Il Paese ha bisogno di un centrodestra che parli chiaro e con un programma che offra soluzioni vere ai gravi problemi causati da Renzi. Oggi ho inviato il nostro programma, presentato lo scorso 3 dicembre a Milano, a Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia in vista del tavolo del centrodestra previsto per questa settimana. Penso che sia un contributo concreto e importante alla coalizione che si appresta a governare l'Italia". Così Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia."Un contributo frutto di un anno di lavoro del nostro movimento, nato dall'impegno di esperti e di cittadini con esperienza diretta nei diversi settori, fisco, giustizia, sicurezza, welfare. Sul centrodestra si concentrano le speranze di cambiamento degli Italiani. Chi pensa di votare Cinque Stelle è pronto a fare un salto nel buio pur di dare sfogo a una rabbia che però è comprensibile", aggiunge. "Il centrodestra ha la responsabilità di dare risposte che possano recuperare quei consensi. Per questo Energie per l'Italia mette a disposizione il suo programma, per costruire le basi da cui l'Italia potrà ripartire", conclude Parisi.