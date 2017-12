CENTRODESTRA: QUAGLIARIELLO, POSSIAMO VINCERE MA DOBBIAMO SAPER GOVERNARE

13 dicembre 2017- 13:47

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Al momento il centrodestra è la coalizione che può assicurare il governo e noi una maggioranza la avremo e questo mi fa venire i sudori freddi", perchè "è più il frutto più degli errori e delle insipienze degli altri, che non di un vero e proprio processo di rifondazione. Quello che Scalfari ha in qualche modo sublimato, in un Paese con fortissime incertezze, Berlusconi è l'unico filo di continuità che c'è". Lo ha affermato Gaetano Quaglieriello, nel corso della presentazione del suo libro 'Sereno è'.Per questo, ha aggiunto, "abbiamo tre mesi di tempo per trasformare una vittoria che forse ci hanno regalato in una vittoria che ci siamo meritati: dimostrando di avere delle regole per governare una comunità, che non si andrà a litigare un momento dopo che si è vinto; avendo un programma all'altezza dei problemi dell'Italia; dimostrando di avere una classe dirigente che può prendere in mano questo Paese. Sono le tre cose sulle quale ci dovremo impegnare -ha concluso Quagliariello- e sono cose un po' più serie, un po' più importanti della 'quarta gamba' che in questo periodo occupa i miei giorni e qualche volta le mie notti".