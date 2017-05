CENTRODESTRA: RENZI, CON LISTA UNICA BERLUSCONI CI LASCIA AUTOSTRADA AL CENTRO

13 maggio 2017- 08:42

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "Io da italiano, da elettore e cittadino, mi auguro che Berlusconi scelga la strada della Cdu. Ma più cinicamente da leader politico spero che faccia il listone. I sondaggi ci dicono che con una lista unica i partiti di centrodestra perdono circa il tre per cento rispetto a quello che potrebbero raccogliere andando da soli. E una buona parte di quel tre per cento, dicono sempre i sondaggi, è destinato a finire al Pd". Lo dice il segretario Dem, Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Foglio'. "In presenza di una lista unica del centrodestra -aggiunge- il Pd, secondo i dati che abbiamo, vola al 32 per cento. E per questo da leader politico dico che se Berlusconi vuole allearsi con i populisti faccia pure: ci lascia un’autostrada al centro...”.