20 ottobre 2019- 15:27 Centrodestra: Ronzulli, 'da piazza S. Giovanni richiesta di unità, Fi da parte giusta'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Ieri è stata una grande giornata. Partecipazione, entusiasmo, condivisione. Eravamo tanti, numerosissimi, ma a parlare è stata, prima fra tutti, la voce del popolo che ha voluto dire basta a questo governo non scelto dagli italiani, capace solo di tassare. Popolo che, come una grande comunità, ha chiesto plasticamente l’unità del centro-destra". Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato."La rapida disgregazione della maggioranza delle quattro sinistre -aggiunge- dimostra ancora una volta l’importanza di poter offrire alla gente una alternativa e, dunque, dell’utilità della manifestazione che il centrodestra unito ha tenuto ieri a piazza San Giovanni. Come sottolineano tutti i giornali e i principali commentatori italiani, Forza Italia ha aderito a una manifestazione unitaria e partecipata nella quale Silvio Berlusconi è stato accolto con grande affetto e calore e della quale è stato -come era inevitabile- un grande e applaudito protagonista. Forza Italia c’era, dalla parte giusta, con il suo presidente. Perché esiste una sola e solida alternativa al combinato disposto delle tasse e delle manette: il centrodestra unito del quale Forza Italia è e sarà sempre il cuore". "Si rassegnino, dunque, i gufi che si auguravano il flop della manifestazione o coloro i quali sperano nella fine del centrodestra, perché ieri -conclude Ronzulli- è stato, ancora, un altro grande inizio”.