CENTRODESTRA: ROTONDI, ACCORDO CON LEGA ASSE PORTANTE

13 maggio 2017- 13:09

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "L'accordo con la Lega resta l'asse portante del centrodestra italiano dal 1994. Non è in discussione per Forza Italia e nemmeno per Rivoluzione cristiana, che sta presentando le proprie liste collegate al centrodestra organico". Lo afferma il segretario, Gianfranco Rotondi."L'intesa reggerà -aggiunge- e la legge elettorale proporzionale non la mette in crisi: vinceremo le elezioni politiche, e dopo costituiremo un governo di centrodestra, unica alternativa possibile ai populismi paralleli di Renzi e Grillo".