5 gennaio 2019- 12:06 Centrodestra: Rotondi, 'Berlusconi non è succedibile'

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Come sempre le analisi di Marcello Pera sono acute e intriganti.Oggi il presidente Pera ci consegna la suggestione di un Salvini in doppiopetto e tessera del Ppe, pronto ad accogliere i parlamentari berlusconiani in cerca di futuro. Io sono democristiano e berlusconiano e anche estimatore del presidente Pera che dunque potrà fidarsi della mia testimonianza: non siamo in fila dal capitano, e Berlusconi non è succedibile, anzi è vivo e lotta con noi’’. Lo sottolinea Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.