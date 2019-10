12 ottobre 2019- 17:15 Centrodestra: Rotondi, 'il 19 ottobre vado alla sagra della castagna'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Io il 19 ottobre ho la sagra della castagna, non me la perdo mai, posteró pure una foto coi bacioni a Salvini, ma in piazza San Giovanni non ci vado". Così Gianfranco Rotondi su Twitter risponde a un follower che gli domanda se parteciperà sabato 19 ottobre alla manifestazione della Lega.