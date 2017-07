CENTRODESTRA: SACCONI, PROGETTO POLITICO AP ESAURITO

21 luglio 2017- 18:47

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - "Le dimissioni da Ap di numerosi parlamentari segnalano l'esaurimento del suo progetto politico per ragioni soggettive e oggettive. Nel movimento permangono tuttavia molte energie che meritano di essere orientate verso un soggetto significativamente nuovo e saldamente collocato nel centrodestra". Lo scrive nel blog dell'Associazione amici di Marco Biagi il presidente della commissione Lavoro del Senato Maurizio Sacconi (Energie per l'Italia). "A questo punto -aggiunge- serve discontinuità per costruire la futura quarta gamba del centrodestra che ha senso se fortemente identitaria in quanto laica e cristiana, liberale e solidale, riformista e alternativa alla sinistra. L'esatto opposto di un centro flaccido e incerto".