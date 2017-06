CENTRODESTRA: SALVINI, DAL 26 GIUGNO AL LAVORO PER PROGRAMMA, NO LISTA UNICA

15 giugno 2017- 09:06

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Dal 26 giugno, il giorno dopo i ballottaggi, costruiamo insieme il programma del centrodestra", ma "no, no, no", alla lista unica. "Si può andare d’accordo ma ognuno ha la sua identità". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Queste elezioni -aggiunge il leader del Carroccio- hanno dimostrato che non è necessario incontrarsi tutti i lunedì intorno al caminetto. Il punto è avere le idee chiare e lavorare seriamente. Come in Lombardia e Veneto, io sono orgoglioso delle nostre politiche di governo".