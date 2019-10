21 ottobre 2019- 19:12 Centrodestra: Salvini, 'dopo giorni complicati piazza miglior medicina'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Grazie dal cuore. Per me è stata una settimana un po' complicata, con qualche malore, il pronto soccorso, le visite mediche, la colica renale, la pressione alta, le pastigliette, l'elettrocardiogramma. Però non potevo non esserci, mi avete dato una forza, una voglia, un entusiasmo, che altro che antibiotici, altro che antidolorifici, siete voi la medicina per guarire l'Italia". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, commentando la manifestazione di piazza San Giovanni.