CENTRODESTRA: SALVINI, IN SETTIMANA VERTICE CON BERLUSCONI E MELONI

15 gennaio 2018- 13:01

Roma, 15 ge. (AdnKronos) - "Ancora non abbiamo deciso quando vederci. Oggi è lunedì, contiamo di farlo entro la settimana ma non l'abbiamo ancora stabilito". Lo afferma Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a Montecitorio. Il leader della Lega conferma che domani si riunirà nuovamente il gruppo di lavoro dei partiti che compongono la coalizione di centrodestra sulle candidature: "Sì partono loro - spiega- e poi chiudiamo noi nel fine settimana, tranne che non ci siano altre questioni".