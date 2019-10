19 ottobre 2019- 17:29 Centrodestra: Salvini, 'in tv non sceso a livello Renzi, mi ha insultato per 1 ora'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Ho avuto un confronto tv con Renzi e ho scelto di non mettermi allo stesso livello. Il genio incompreso mi ha insultato per un’ora con il 3 per cento". Lo ha detto Matteo Salvini in piazza San Giovanni.