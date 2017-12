CENTRODESTRA: SALVINI, IO CANDIDATO PREMIER, BERLUSCONI PUò FARE MIO NOME

29 dicembre 2017- 10:40

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Salvini premier. Io sono chiaro con elettori e alleati, ci metto la faccia. Chi vota Lega non avrà sorprese il 5 marzo, non spunterà nessun coniglio dal cappello. Chiedo a Berlusconi di fare altrettanto e indicare prima del voto chi è il suo candidato premier. Se non ne ha uno, può fare il mio nome". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una intervista a Libero.Sul rapporto con Berlusconi, "mi fa piacere averlo alleato e che sia tornato in auge - dice il leader della Lega - Rispetto a lui, io ho l'orgoglio di non aver mai sostenuto governi tecnici o del Pd". Quella del notaio poi "era una battuta. Mi interessa che venga sottoscritto un patto pubblico davanti agli italiani - chiarisce - Berlusconi l'ha già fatto, da Vespa, ai tempi in cui era abituato a fare tutto da solo. Adesso però ci sono io - rivendica - e comunque io con Berlusconi vado d'accordissimo, mi aspetto solo chiarezza. I miei non sono mai problemi personali, ma politici. Non sono le sue frecciate che mi danno fastidio, è quando parla di Gentiloni bis che mi si rizzano i capelli".