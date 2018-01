CENTRODESTRA: SALVINI, NON INSEGUO QUARTE GAMBE (2)

3 gennaio 2018- 16:02

(AdnKronos) - Salvini ha sottolineato che "abbiamo deciso di incontrare gli alleati sui programmi e non sulle candidature" e ha escluso "l'alleanza con le forze che non hanno sostenuto i disastrosi governi di centrosinistra". Inoltre il segretario della Lega ha ribadito che la regola che il partito che arriva primo all'interno della coalizione di centrodestra indichi il premier è sempre valida. "Dai sondaggi la Lega è in ottima salute e in crescita. Siamo davanti nella coalizione e il centrodestra è vincente con la Lega come peso trainante". Salvini ha anche lamentato un'assenza della Lega dai telegiornali e dalle televisioni, anche private. "Faremo una campagna elettorale a costo zero, sui nostri conti ci sono 15mila euro e chiederemo una mano ai nostri sostenitori".