CENTRODESTRA: SALVINI, NON POSSIAMO ESSERE L'ARCA DI NOè

10 dicembre 2017- 13:03

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Come centrodestra "non possiamo essere l'arca di Noè che raccatta chiunque per dargli un seggio nel prossimo Parlamento". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso della manifestazione organizzata a Roma.