CENTRODESTRA: SALVINI, PARISI? BENVENUTO CHI NON è COMPLICE RENZI

14 gennaio 2018- 13:57

Milano, 14 gen. (AdnKronos) - "Per chi condivide il nostro progetto c'è" un posto nella coalizione di centrodestra, e anche "per chi non è corresponsabile dei disastri del Pd degli ultimi sei anni. Il discrimine è tra chi è stato complice di Renzi e chi non è stato complice". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della scuola di formazione politica del Carroccio in relazione a Stefano Parisi che chiede a Silvio Berlusconi una parola definitiva circa la volontà di fare entrare nella coalizione di centrodestra Energie per l'Italia.