28 settembre 2019- 19:37 Centrodestra: Salvini, 'parlare di fascismo non ha senso, Berlusconi non sia come Lerner'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Qualcuno avvisi Berlusconi che parlare di fascismo nel 2019 non ha più senso, lo lasci fare a quelli del Pd, a Saviano e Gad Lerner". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini. "Ormai -aggiunge- si confrontano partiti a favore degli italiani e partiti contro gli italiani, telecomandati dall'estero. Chi si allea con la Lega deve avere ben chiaro questo. Prima gli italiani".