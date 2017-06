CENTRODESTRA: SALVINI, PRONTO A FARE NON UN PASSO MA UN CHILOMETRO INDIETRO

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Se serve al Paese non faccio un passo indietro, faccio un chilometro indietro. L'abbiamo fatto in tanti Comuni pur essendo primo partito da Genova a Verona, lo possiamo tranquillamente fare a livello nazionale, pur di portare avanti i progetti". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, intervistato da Giovanni Floris per la puntata di 'Di martedì' che andrà in onda questa sera su La7, a proposito della premiership del centrodestra. Il leader del Carroccio ha poi replicato a Silvio Berlusconi, che commentando il risultato delle Amministrative aveva parlato di un Carroccio fermo a Pistoia a livello di consensi. "Ricordo a Berlusconi che se la Lega e 'Noi con Salvini' prendono il 6,5 per cento a L'Aquila ed eleggono 30 consiglieri comunali in Sicilia, chi gli passa i bigliettini glieli deve passare meglio informati".