CENTRODESTRA: SALVINI, PRONTO A SFIDA BERLUSCONI PER CHI PRENDE PIù VOTI

2 agosto 2017- 12:49

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - "Berlusconi l'ha detto e io accetto la sua sfida: sarà leader chi prenderà un voto in più in cabina elettorale da parte degli italiani, quindi decideranno gli italiani se prende un voto in più nel centrodestra Salvini o Berlusconi". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite su Radio 24 della trasmissione “Ma cos'è questa estate” di Elisabetta Fiorito.