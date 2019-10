20 ottobre 2019- 17:24 Centrodestra: Salvini, 'Raggi ci ha fatto pagare 9 mila euro per raccolta differenziata'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Ieri il sindaco di Roma, Virginia Raggi e il Comune di Roma ci hanno fatto pagare per pulire Piazza San Giovanni 9 mila euro e ci hanno mandato bidoni per la raccolta differenziata. Forse è stata l'unica piazza in cui si è fatta la raccolta differenziata a Roma. Noi l'abbiamo fatta, siamo persone educate". Così a Todi il leader della Lega Matteo Salvini.