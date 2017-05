CENTRODESTRA: SALVINI, SE BERLUSCONI VUOLE ALLEANZA SCELGA MAGGIORITARIO

28 maggio 2017- 12:26

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "A differenza di Brunetta e Berlusconi escludo a priori che la Lega possa allearsi con Renzi e con il Pd, dove c'è Renzi non ci sono io. Anch'io vorrei estendere il modello di buongoverno veneto, lombardo e ligure a livello nazionale. Mi domando solo perché Berlusconi, se veramente vuole governare a livello nazionale come facciamo in Veneto, Lombardia e Liguria, non abbia scelto un sistema maggioritario che portava alle coalizioni, ha voluto il proporzionale". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24.