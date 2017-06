CENTRODESTRA: SALVINI, SPERO IN PIAZZA CON BERLUSCONI PER BALLOTTAGGI

13 giugno 2017- 20:27

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Dopo le amministrative il segretario della Lega, Matteo Salvini, non ha sentito Silvio Berlusconi, ma "spero che ci vedremo in una delle tante piazze per parlare agli italiani da qui a domenica 25 giugno". Lo ha affermato lo stesso leader del Carroccio, intervistato da Giovanni Floris per la puntata di 'Di martedì' che andrà in onda questa sera su La7."Solo un matto -ha aggiunto- può chiamare nove milioni di italiani a votare domenica 25 giugno, con le scuole chiuse, con quaranta gradi all'ombra, però è così importante quel voto che io spero di incontrare tutti gli alleati, Berlusconi compreso, a Genova, La Spezia, Verona, Padova, Monza e Como".