20 settembre 2018- 19:11 Centrodestra: Schifani, Fi a difesa ceto medio, Salvini lontano

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "E' evidente che Matteo Salvini ha scelto compagnie che vorrebbero spingerlo molto lontano dal centrodestra, in una posizione estrema e non di coalizione. Ed è evidente che tocca a noi fare il resto del lavoro, e cioè rivolgerci al ceto medio, agli artigiani, ai commercianti, alle partite Iva, ai lavoratori autonomi (oltre che ai pensionati e alla parte più dinamica del pubblico impiego) con argomenti più liberali e soprattutto più costruttivi al reddito di cittadinanza". Lo scrive in una nota il senatore di Fi Renato Schifani (Fi)."Se Fraccaro è fiducioso di trovare i soldi per le promesse del Movimento, noi restiamo in attesa di capire come. A breve il governo presenterà la nota di variazione al Def in Parlamento e li vedremo le cifre reali e non le promesse", conclude il senatore azzurro.