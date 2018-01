CENTRODESTRA: SCHIFANI, MARONI VIA A TESTA ALTA, SIMBOLO BUONA AMMINISTRAZIONE

8 gennaio 2018- 14:23

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Roberto Maroni lascia la Regione Lombardia a testa alta e un elevato gradimento al suo operato, tanto che tutti i sondaggi davano per certa la sua rielezione al Pirellone. La Lombardia, locomotiva d’Italia, è e resterà la regione-simbolo del buon governo del centrodestra che in vent’anni di amministrazione ininterrotta ha sempre saputo portare ottimi risultati su tema come scuola, sanità, ambiente e sviluppo economico e che ha sempre saputo incontrare il gradimento degli elettori". Lo afferma Renato Schifani (Fi)."Il vertice di ieri - prosegue - ha confermato la solidità dell'alleanza, garanzia della indicazione unitaria dei candidati alle prossime consultazioni regionali che il centrodestra si accinge a vincere grazie alla propria classe dirigente del territorio ed i suoi programmi convincenti e vicini alle esigenze dei cittadini".