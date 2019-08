14 agosto 2019- 18:52 Centrodestra: Scoma (Fi), 'Salvini? ok alleanza ma no calci in faccia' (3)

(AdnKronos) - "Messuno ci può insegnare la politica - rivendica con orgoglio Scoma -. Abbiamo dimostrato di saper fare liste forti e competitive, che hanno riportato il centrodestra alla guida di Palazzo d'Orleans e che hanno fatto ottenere al partito un risultato strepitoso alle Europee, la percentuale più alta di tutta Italia. Se anche altri avessero dimostrato la nostra stessa abilità nel formare le liste, Forza Italia avrebbe avuto bel altri numeri". E le 'schermaglie' tra il capo del Viminale e il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, che nei mesi scorsi non ha lesinato critiche a Salvini apostrofandolo come 'str...' e arrivando a paragonarlo a Hitler? "Le parole grosse sono volate anche tra Salvini e Di Maio e tra quest'ultimo e Renzi. La politica ammette e consente parolacce il giorno prima e amori, finti, il giorno dopo", conclude l'azzurro.