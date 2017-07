CENTRODESTRA: SISTO, ARRIVO CASSANO RAFFORZA PROPOSTA MODERATA

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - "Forza Italia è un partito fortemente attrattivo e ogni ingresso, o ritorno, come quello di Massimo Cassano, va inquadrato nella terapia di rafforzamento della proposta moderata". Lo afferma il deputato e commissario di Forza Italia per Bari città metropolitana, Francesco Paolo Sisto. "Effervescenza, competitività e voglia di vincere sono le tre direttrici 'baresi' che, come evidenziato in un colloquio, Massimo Cassano ha immediatamente condiviso per incrementare -conclude l'esponente azzurro- le sinergie e gli entusiasmi sul territorio".