CENTRODESTRA: TELEFONATA BERLUSCONI-SALVINI, TRA POCHI GIORNI INCONTRO

3 gennaio 2018- 20:45

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - Lunga e cordiale telefonata di auguri di inizio anno tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. I due leader -riferisce una nota- hanno commentato con grande soddisfazione i sondaggi che danno il centrodestra vicino al 40% e messo a punto il calendario di incontri in vista della definizione delle liste e della campagna elettorale. Le squadre stanno lavorando alla stesura del programma (flat tax e riduzione tasse/ creazione di posti di lavoro con la decontribuzione per chi assume giovani / rafforzamento della sicurezza nelle città e contrasto all’immigrazione clandestina). ll leader di Forza Italia e quello della Lega -conclude il comunicato- si sono accordati per un nuovo incontro tra pochi giorni".