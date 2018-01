CENTRODESTRA: TOSI A SALVINI, IO COERENTE, LUI INVECE?

15 gennaio 2018- 16:25

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Salvini parla di coerenza? Ha ragione, infatti il sottoscritto è sempre stato un uomo di destra e i miei parlamentari non hanno mai votato la fiducia ai governi di centrosinistra: perfino il segretario della Lega, consultando gli atti del parlamento, potrebbe rendersene conto facilmente". Lo dichiara Flavio Tosi, socio fondatore di Noi con l'Italia.?"Noi con l'Italia è un movimento di centrodestra e sarà determinante per il raggiungimento del 40 per cento da parte della coalizione. Salvini invece si ricorda i suoi insulti ai meridionali definiti, tra le altre cose, 'fannulloni', 'terroni', 'parassiti', e le invettive contro la nazionale italiana? Secondo lui i meridionali non erano nemmeno meritevoli di usare la stessa moneta di chi abita al Nord. Ora, alle stesse persone, chiede il voto. Questa sì che è coerenza!", conclude.