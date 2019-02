2 febbraio 2019- 15:41 Centrodestra: Toti, ‘momento non facile, lavoriamo per unità’

Milano, 2 feb. (AdnKronos) - "Il centrodestra italiano oggi vive un momento non facile, con la Lega divaricata tra il Governo e le realtà locali dove governa con tutti noi". Lo ha detto Giovanni Toti, governatore della Liguria in quota Fi, intervenuto con un videomessaggio alla due giorni di Fratelli d'Italia, spiegando di augurarsi che sia "un centrodestra nuovo e largo a candidarsi per guidare questo Paese". Toti riconosce a Giorgia Meloni di aver dato "il calcio di inizio per capire quale sia il futuro della nostra coalizione e quale messaggio deve arrivare in Europa dal nostro mondo". Ma oggi è giusto "chiedersi quale messaggio portare in Europa" e se e come il sovranismo della Meloni "si concilia questo con un messaggio conservatore, ovvero con la destra storica che intravede nel libero mercato e nelle ricette di una destra liberale il futuro da costruire. È un dibattito da sviluppare ma credo che sia avviato un discorso in cui tanti sono consapevoli che dovrà maturare". Secondo Toti, serve "costruire un centrodestra in grado di tornare insieme in tutte le sue anime. Oggi la Lega governa con il Movimento 5 Stelle che è molto distante da noi. Con la Lega invece governiamo insieme molte regioni e comuni e abbiamo un dna comune. Abbiamo una storia che ci radica insieme e io spero anche un futuro davanti. Quello che dobbiamo costruire insieme è una gamba di centrodestra, una gamba importante e che possa accogliere tutte le sue tradizioni. Un centrodestra che sappia aiutare le nostre imprese, moderno, libero, liberale che sappia far valere gli interessi del nostro paese", conclude.