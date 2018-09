23 settembre 2018- 14:18 Centrodestra: Toti, bene Meloni, pronto a sedermi al tavolo

Roma, 23 set. (AdnKronos) - “Buoni spunti oggi per il centrodestra del futuro. Un grande partito che unisca tutte le correnti di pensiero della nostra parte politica (o almeno, quelle che vogliono mettersi in gioco). Un movimento democratico, dove le idee e le culture possano confrontarsi, contarsi e pesarsi, partendo dal basso. Con meccanismi di partecipazione che coinvolgano cittadini, militanti e amministratori". Così Giovanni Toti, su Facebook, accoglie con favore l'appello di Giorgia Meloni per un movimento-partito conservatore e sovranista che si affianchi alla Lega di Matteo Salvini."Un movimento - rimarca Toti - dove trovino casa e si confrontino con pari dignità le cosiddette idee sovraniste, ma anche quelle conservatrici, sia laiche che cattoliche, liberal-democratiche, riformiste, insomma tutte le culture della storia della destra europea. Questo serve per rifondare il centro-destra in Italia. Se questo è quello che propone Giorgia Meloni dal palco di Atreju, io sono pronto a sedermi e confrontarmi con tutti coloro che ci stanno. Nei grandi partiti anglosassoni,i Repubblicani e i Conservatori, convivono idee politiche economiche e anche religiose diverse tra loro, che trovano la sintesi con gli strumenti del confronto, della partecipazione e della democrazia. E in quei paesi, il giorno dopo il voto, gli elettori non hanno brutte sorprese: governa chi ha vinto. Perché non può accadere anche in Italia?”.