17 ottobre 2019- 10:40 Centrodestra: Toti, 'moderati riformisti tornino a pesare'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Nel centrodestra del futuro vorrei che i moderati riformisti ritrovino una massa critica per tornare a pesare e a dire la loro. Salvini i voti li prende perché ha sottolineato esigenze e problemi che nessuno aveva capito fossero così impellenti per gli italiani". Lo ha detto Giovanni Toti a Sky Tg24. Mentre su Matteo Renzi osserva: "Renzi non deve riproporre la sua vecchia narrazione che in un certo periodo è piaciuta al Paese, perché su quella narrazione gli italiani si sono già espressi con il voto. Evidentemente agli slogan del leader non ha seguito un programma di governo".