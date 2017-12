CENTRODESTRA: VERINI, CAPO REDIVIVO NON BASTA A TENERE ALLEANZA

13 dicembre 2017- 18:30

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Anche oggi va in scena, al Senato, la fragilità dell’alleanza di centro destra. Salvini minaccia di non sedersi più ad un tavolo con Berlusconi". Lo dice il deputato del Pd Walter Verini, capogruppo dem in commissione Giustizia alla Camera."Già alla Camera la riforma del procedimento penale, che impedisce a chi è condannato per gravi delitti, come il femminicidio, di accedere a sconti di pena, ha creato una guerra tra Forza Italia e la Lega. Se le danno di santa ragione. Il fatto è che quell’ alleanza non è credibile e un capo redivivo non basta a tenere insieme chi non ha un progetto comune, come appunto è per il centro destra italiano”, conclude.