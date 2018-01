CENTRODESTRA: VICARI (NCI), SI VINCE RESTANDO UNITI E CON RISPETTO RECIPROCO

17 gennaio 2018- 22:45

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Uniti si vince. E' questo il segnale che ci hanno consegnato tutti i sondaggi di queste ultime settimane e, prima ancora, il risultato elettorale siciliano. Ma la vittoria a portata di mano non deve farci distrarre. Occorre restare insieme e per farlo è necessario rispetto reciproco e pari dignità politica fra le forze che compongono il centrodestra”. Lo afferma la senatrice di 'Noi con l'Italia' Simona Vicari.“Sono certa -aggiunge- che le incomprensioni che rischiano di far saltare il tavolo potranno essere superate recuperando quel rispetto che 'Noi con l'Italia' merita all'interno della coalizione. Il centro oggi è più che mai ago della bilancia e rappresenta valori ben riconoscibili nel Paese dei quali non si può fare a meno".