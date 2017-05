CENTROSINISTRA: ALFIERI (PD), RICETTA GIUSTA SE HA CULTURA GOVERNO

22 maggio 2017- 17:18

Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Il Pd lombardo guarda "con interesse" allo sforzo messo in campo dall'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia con Campo Progressista, per dare vita a un centrosinistra che sia aperto ai movimenti civici e che abbia cultura di governo. Sarebbe una ricetta corretta per vincere sia a livello locale sia a livello nazionale. Lo sottolinea all'Adnkronos Alessandro Alfieri, segretario regionale del Partito democratico, all'indomani della tre giorni di Articolo1-Mdp a Milano, occasione in cui il leader di Campo progressista ha lanciato un appello a dare vita a una casa unica per tutte le forze del centrosinistra, con porte aperte al Pd. "Guardo con interesse -spiega Alfieri- al lavoro che sta facendo per fare sedimentare un'idea di centrosinistra che ha permesso in Lombardia di vincere in questi anni un po' dappertutto, grazie soprattutto al lavoro che abbiamo fatto come partito democratico e anche con le altre forze del centrosinistra". E' evidente, fa presente il segretario regionale, che avendo Pisapia "sperimentato questo lavoro in Lombardia, sa che da qui può partire un messaggio forte perché un centrosinistra moderno e aperto a movimenti civici che si pone il tema di governare e non di fare solo opposizione, quindi con cultura di governo, è la ricetta giusta provare a vincere non solo in Lombardia, ma nel paese".