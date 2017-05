CENTROSINISTRA: ALFIERI (PD), RICETTA GIUSTA SE HA CULTURA GOVERNO (2)

22 maggio 2017- 17:18

(AdnKronos) - Intanto "a livello regionale - spiega Alfieri - si sta lavorando per costruire un centrosinistra aperto ai movimenti civici, in linea con quanto abbiamo fatto nei mesi scorsi negli anni scorsi per vincere nei comuni capoluogo, grandi città e per governare le Province. Modello milanese e lombardo hanno funzionato e lo vogliamo riproporre alle elezioni regionali dove c'è il turno unico e bisogna costruire una alternativa a Maroni e alla destra. Il livello nazionale è un po' più complicato perché si fa fatica a trovare un accordo sulla nuova legge elettorale. Molto dipenderà da quello. E' chiaro che faciliterebbe il tutto se una parte smettesse di attaccare il Partito democratico e i suoi vertici".Per quanto riguarda la legge elettorale e i mal di pancia per un accordo con Forza Italia, la verità è che "sulle regole lo sforzo è cercare con tutti i soggetti in Parlamento il massimo del consenso sulle regole. Sul programma elettorale, invece, noi lavoriamo nel campo del centrosinistra. Si lavora sulle regole con tutti. Sarebbe strano diversamente. E' giusto provare a costruire con tutti. Poi se c'è qualcuno che dice che, per pregiudizio, non vuole confrontarsi con il Pd è un problema loro e non nostro" conclude Alfieri.