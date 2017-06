CENTROSINISTRA: ANCHE ORLANDO CON PISAPIA IL 1°LUGLIO

21 giugno 2017- 18:36

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Ci sarà anche Andrea Orlando il 1°luglio a piazza Santi Apostoli con Giuliano Pisapia. "Sì, ci saremo", dice Andrea Martella all'Adnkronos che motiva così la presenza del ministro della Giustizia e dei suoi alla manifestazione: "Noi ci siamo presentati al congresso Pd con la proposta di un nuovo centrosinistra e questo tema è ora al centro dell'agenda politica. Continuiamo a lavorare questo progetto dentro il Pd e interloquiamo con quello che si muove all'esterno". Compresi gli ex-dem di Mdp fino "a Calenda" guardando al versante 'centrista'. "In questa ottica -aggiunge Martella- torneremo a proporre una legge che preveda un premio alla coalizione. E magari si potrà anche avanzare la proposta di primarie per la premiership. Vedremo, noi intanto continuiamo a lavorare per la costruzione di un nuovo centrosinistra e a un Pd che sia aperto a un'alleanza a sinistra".