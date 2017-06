CENTROSINISTRA: ANGIUS, 1° LUGLIO CON PISAPIA, SERVONO LEADER CREDIBILI

23 giugno 2017- 14:40

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Con la nascita di Articolo 1 si è svelata la vera essenza del Pd. Vogliamo oggi sancire il fatto che intendiamo dare una mano a questa nuova iniziativa politica". Lo ha dichiarato Gavino Angius, ex capogruppo Ds fino al 2006 ed ex vicepresidente del Senato, durante la sua relazione all'iniziativa promossa dall'associazione 'Democrazia e Socialismo' a cui hanno partecipato, tra gli altri, Roberto Speranza e Enrico Rossi."Nel titolo che abbiamo scelto - ha aggiungo -, 'Una sinistra che cammina con l'Italia', la sinistra è il soggetto. Deve rinnovarsi: diventare una sinistra unita e plurale. In questi 10 anni i costi di una crisi spaventosa sono stai pagati esclusivamente dai giovani dai lavoratori, e in generale dalla maggioranza delle famiglie italiane. Sono stati anni di l'immiserimento morale e di menzogne. La nascita del Pd non ha prodotto alcun cambiamento reale nella vita delle persone. Tocca alla sinistra dare una risposta credibile ai nuovi bisogni attraverso un ricambio di classe dirigente. Siamo qui per questo. La strada intrapresa da Articolo 1 è quella giusta. Incontriamoci tutti il primo luglio a Piazza SS Apostoli per costruire, insieme, una nuova e forte sinistra di governo", ha detto ancora.