CENTROSINISTRA: ANGIUS, 1° LUGLIO CON PISAPIA, SERVONO LEADER CREDIBILI (2)

23 giugno 2017- 14:40

(AdnKronos) - "Il fallimento delle politiche riformiste di questi anni - ha detto ancora Angius- è il fallimento del Partito democratico". Questo uno dei passaggi della relazione svolta dall'ex capogruppo Ds al Senato in un'iniziativa promossa dall'associazione 'Democrazia e Socialismo' con Speranza e Rossi. "Abbiamo sciolto la sinistra - ha sottolineato - nel 2007 per fondare il Pd. I protagonisti di quell'avventura li conosciamo tutti. E oggi quegli stessi parlano di rifondazione del centrosinistra o addirittura dell'Ulivo. Ma non erano confluiti tutti nel Pd? Con le politiche fatte da esponenti del Governo riconducibili a Confindustria, come si fa a parlare di centrosinistra? Come dimostrano Bernie Sanders e Jeremy Corbyn per tornare a suscitare passioni e consensi larghi la sinistra ha bisogno di nuovi leader credibili, che non abbiano responsabilità con le scelte politiche compiute negli ultimi anni".